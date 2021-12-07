В Челябинске участковый полиции, которую выселяют из вартиры, подала в суд на администрацию города

В Челябинске участковый уполномоченный полиции Яна Кириллова подала в суд иск на администрацию города и региональное ГУ МВД. Заявление поступило в суд 6 сентября, заседание по делу пока не назначена. Информация опубликована в картотеке дел, передает корреспондент Накануне.RU.

Также ответчиками по делу выступают КУиЗО Челябинска, УМВД по городу Челябинску и региональное управление Росимущества.

Яна Кириллова просит признать квартиру, в которой она проживает, собственностью Российской Федерации, а не города Челябинска.

Напомним, участковые уполномоченные УМВД Челябинска записали новое видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву и главе СК России Александру Бастрыкину, в котором просят подключиться к решению их проблем с жильем. По словам авторов обращения, они готовы объявить голодовку и выйти на одиночные пикеты.

В этот же день председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по обращению о нарушении прав участковых уполномоченных УМВД Челябинска. Подготовлены письма в адрес губернатора области и главы Челябинска для решения жилищного вопроса заявителей.

В ноябре Яна Кириллова объявила голодовку.

Сотрудники полиции заявили, что их якобы незаконно выселяют из жилья. Квартиры располагаются в д. 63б по ул. Российской, ул. Шоссе Металлургов, д.24а, ул. Звенигородская, д. 56а, и были предоставлены в 2008-2010 годах по договорам служебного найма. По словам авторов обращения, квартиры были предоставлены в служебный найм, но не было зарегистрировано право собственности в Росреестре Челябинской области.

Администрация Челябинска предложила участковым полиции жить в домах из фонда коммерческого использования за плату в размере 13 рублей за квадратный метр в месяц. В мэрии подчеркнули, что не имеют законного права обеспечивать жильем полицейских.