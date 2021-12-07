Не понравился губернатору – на нары. В Петербурге задержали экс-главу Калининского района

В Санкт-Петербурге задержан уволенный накануне экс-глава Калининского района Иван Громов. Ряд источников в СМИ связывает обыски у Громова не только с делом о мошенничестве, вменяемом силовиками.

По имеющейся информации, утром 7 декабря в квартире Ивана Громова был проведен обыск, после чего бывшего главу администрации Калининского района увезли в Главное следственное управление ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Известно, что его уже допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу, возбужденному дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере).

На этот пост Иван Александрович был назначен меньше месяца назад – 12 ноября 2021 года. Накануне, 6 декабря, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов освободил его от занимаемой должности. При этом формально Громов ушел по собственному желанию, а причиной увольнения стала якобы неудовлетворительная уборка снега в Калининском районе и провал программы Смольного «дворник-шеринг». Именно в Калининском стартовал «пилотный» этап этого проекта.

После назначения в ноябре Иван Громов неоднократно подвергал критике позицию городской администрации в части снегоуборочных работ и пытался исправить сложившуюся в районе ситуацию. Основными проблемами, на которые указывал экс-чиновник, были нехватка спецтехники для уборки дворов и улиц, недостаточное количество рабочей силы и в целом неготовность городских властей к зимнему сезону. Первые же снегопады, начавшиеся в Северной столице в конце ноября, показали, что претензии Громова были небезосновательны.

Что интересно, сам губернатор Беглов «в целом положительно оценил» работу по уборке снега.

«В непростых условиях велась работа городских служб по устранению последствий циклона «Бенедикт». Службы справились: обеспечили транзит транспорта и пешеходов. Вместе с тем, недовольство петербуржцев сроками уборки разделяю. Профильным руководителям даны необходимые указания», - заявлял Александр Беглов в эфире «Радио России».

По данным издания «Фонтанка», обыск также прошел и в здании администрации Калининского района. На данную минуту это практически вся имеющаяся в распоряжении СМИ информация. Однако нашему изданию стало достоверно известно, что вменяемые Громову эпизоды касаются его работы в Комитете информатизации и связи Смольного, который он возглавлял с 2012 по 2016 годы, а также его деятельности на посту руководителя калининской администрации и попытками навести порядок, в том числе, в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан бывший глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков, жестко критиковавший петербургских чиновников и всю систему соцпитания города. Барабанщикова задержали после его интервью, в котором экс-чиновник открыто заявил о коррупционных схемах в отрасли и участии в них представителей высших эшелонов городской власти. СМИ связывают уголовное преследование Алексея Барабанщикова именно с критикой в адрес Смольного.