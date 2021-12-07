07 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Противники QR-кодов в заксобрании Свердловской области (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловские активисты пришли в ЗакСО, чтобы выступить против QR-кодов

Общественники, выступающие против QR-кодов, приехали в свердловское заксобрание, чтобы во время заседания высказать свое мнение. Об этом они просили депутата заксобрания Вячеслава Вегнера ещё на прошлой неделе, после чего им пообещали отдельное помещение и возможность высказаться. Однако обещание все ещё остаётся под вопросом, поскольку решать, дать право голоса активистам или нет, будут депутаты общим голосованием.

По регламенту, из шести аккредитованных общественников выступить должны три человека, каждому из которых дано три минуты, однако, по словам Вегнера, трое представителей РодНадзора решили "забрать все время себе", на дав слова другим общественникам. Он также добавил, что желающим высказаться придется как-то договориться, поскольку заксобрание уже не может пересматривать регламент.

По словам самих QR-противников, у них есть и что сказать, и что предложить. Что именно готовы предложить активисты, они предложили послушать на самом заседании.

Противники QR-кодов в заксобрании(2021)|Фото: Накануне.RU

Противники QR-кодов в заксобрании(2021)|Фото: Накануне.RU

Напомним, что регионы должны направить свои отзывы на федеральный проект о действии QR-кодов в общественных местах и на транспорте дальнего следования до рассмотрения документа в Госдуме. Впрочем, это не мешает властям субъектов РФ самим вводить ограничения. В Свердловской области QR-режим действует с 25 октября.

Теги: qr-код, дискриминация, акция



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