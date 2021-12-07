Почти все пострадавшие во время стрельбы в вузе студенты ПГНИУ вернулись к учебе

Большинство студентов Пермского государственного национального исследовательского университета, пострадавших во время шутинга 20 сентября, уже вернулись к занятиям. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе вуза.

38 студентов ПГНИУ выписались из медучреждений. Из всех пострадавших 34 человека уже приступили к занятиям в вузе, оставшиеся студенты находятся на реабилитации.

По словам студентки историко-политологического факультета Анаиды Михайловой, которая была в числе пострадавших, отправленных на лечение в Москву, к учебе она начала возвращаться еще в столичной больнице.

"Одногруппники помогали тогда с выполнением контрольных точек. Со стороны группы была и есть огромная помощь. Преподаватели тоже входят в положение, поэтому стараются давать мне индивидуальные задания. Поддержка от преподавателей колоссальная. С первых дней они были со мной на связи: звонили и писали каждый день, узнавали как я и нужна ли мне какая-то помощь. В учебу я влилась достаточно быстро. Когда вернулась, настроила себя на то, что год все-таки нужно закончить, и не уходить на второй. Поэтому при любой возможности посещаю пары. Психологически я как-то сразу была готова учиться, вопрос только в возвращении в сам универ. Но я стараюсь сделать так, чтобы по окончании дистанта я была готова морально туда приехать и учиться, не думая о том, что случилось", - сообщила она.

Напомним, 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, 23 получили ранения, 14 - травмы. Кроме того Бекмансурова обвиняют в попытке убить сотрудника полиции Константина Калинина, который обезвредил нападавшего.

Во время задержания стрелок был ранен. Позже ему ампутировали ногу. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Бекмансуров признал вину в предъявленном обвинении.

Сегодня суд продлил Бекмансурову срок ареста до 20 февраля 2022 года. Сейчас он находится в Санкт-Петербурге на психиатрической экспертизе. В рамках расследования уголовного дела предстоит проведение еще ряда судебных экспертиз.