07 Декабря 2021
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Пустой кошелек (2020) | Фото: Накануне.RU

В Пермском крае профсоюзы вмешались в ситуацию с отстранением от работы непривитых сотрудников

В Пермском крае профсоюзы вмешались в ситуацию с отстранением от работы непривитых сотрудников. В адрес губернатора края Дмитрия Махонина направлено письмо от председателя Пермского краевого союза организации профсоюзов Михаила Иванова с просьбой продлить сроки вакцинации работникам, сообщили Накануне.RU в организации.

В письме указано, что многие работники могли не успеть вакцинироваться в указанные сроки - отсутствовала запись на вакцинацию, удалось поставить только первый компонент вакцины, истек срок действия медицинского заключения о противопоказании к вакцинации, нет вакцины для ревакцинации, наступившая в указанный период нетрудоспособность, поддержанное президентом РФ продление сроков действия сертификата переболевшего до одного года.

Как отмечается в письме, отстранение от работы без сохранения заработка без учета вышеперечисленных объективных причин может спровоцировать социально-трудовые конфликты в организациях.

"Рекомендовать работодателям предоставлять возможность работнику вакцинироваться за пределами сроков, указанных в приказе работодателя без отстранения от работы, либо с отстранением от работы с сохранением заработка на основании заявления работника с указанием объективной причины, не позволившей выполнить приказ работодателя в установленные сроки. Также допустимо при достижении процента вакцинированных работников в организации свыше 80 процентов не отстранять от работы оставшиеся 20 процентов, а продлить им сроки вакцинации", - предлагают в организации.

Напомним, в Перми на заводе "Машиностроитель" трансформированы пропуска сотрудников – в них встроена информация о том, сделал ли работник прививку от коронавируса. После отстранения рабочих завода, о котором стало известно на прошлой неделе, на предприятие не допустили 30 сотрудников научно-исследовательского института, который находится на территории предприятия.

Ряд предприятий также сообщили об отстранении непривитых сотрудников без сохранения зарплаты. Проверку проводит инспекция труда.

Теги: Машиностроитель, завод, QR-код, профсоюз



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