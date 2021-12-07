07 Декабря 2021
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Заправка (2020) | Фото: Накануне.RU

На Дальнем Востоке взлетели цены на бензин и дизель

На Дальнем Востоке взлетели цены на автомобильное топливо.

К примеру, в Сахалинской области дизель стоит уже 75 рублей за литр, АИ-92 - 66 рублей за литр, АИ-95 продают по 70 рублей. Об этом свидетельствуют фотографии с АЗС в телеграм-канале "Углегорские новости".

По данным местных СМИ, за месяц топливо в регионе выросло на 10 рублей.

Еще в начале года Счетная палата России предостерегла Минэнерго о возможности повторения в стране топливного кризиса 2018-го года, когда в ряде регионов, особенно на Дальнем Востоке, возник дефицит бензина, за литр перекупщики просили 100 рублей.

О том, что жители Дальнего Востока и Сибири столкнулись с нехваткой топлива, стало известно еще в ноябре. Как говорят представители бизнеса, это связано с тем, что независимые АЗС, которых насчитывается 60% от всего рынка, банкротятся из-за диспаритета цен или не имеют средств покупать топливо с запасом, из-за чего сокращают ассортимент. Как следствие, россияне вынуждены заправлять свои автомобили только у крупных компаний, а в некоторых субъектах у них всего 5-10 заправочных станций, и на них выстраиваются очереди.

Между тем, по мнению Минэнерго, российский топливный рынок находится в стабильном состоянии, колебания биржевых цен на бензин вызваны ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах и переходом рынка с летних видов топлива на зимние.

Теги: дальний восток, бензин, дизель



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