В Екатеринбурге судят риэлтора за мошенничество на 70 млн рублей

В Екатеринбурге направлено в суд уголовное дело о хищении более 70 млн рублей. На скамье подсудимых оказалась риэлтор, которую обвиняют в мошенничестве.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, женщина занималась предпринимательской деятельностью в сфере недвижимости. Как показало расследование, она обращалась к своим знакомым с просьбами в получении займов с выплатой процентов в качестве вознаграждения, но возвращать деньги не собиралась.

По материалам дела, для создания у потерпевших ложного чувства уверенности мошенница составляла расписки о получении денег, а иногда и частично выплачивала проценты за полученные займы. В результате ее действий пострадали 10 человек, сумма причиненного им ущерба составила более 70 млн рублей.

Сейчас расследование завершено. Дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Нижнем Тагиле вынесли приговор мошеннику, предлагавшему инвестировать в покупку бентонита.