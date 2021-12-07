ВС Татарстана отклонил иск местных жителей и отказался отменять QR-коды

Верховный суд Татарстана отклонил иск местных жителей, оспаривающих решение о введении QR-кодов в республике.

Коллективный иск о признании недействующим постановления от 7 октября в суд подала инициативная группа казанцев.

Как передает "Интерфакс", на заседание истцы пришли в полосатых робах, пояснив, что ощущают себя "как в концлагере".

Судья потребовал "снять эти карнавальные костюмы" или покинуть слушания. Казанцам пришлось переодеться.

В республике сейчас действует запрет на посещение без QR-кода ресторанов, торговых центров, бассейнов и ряда других общественных заведений.

С 22 ноября в общественный транспорт Татарстана нельзя попасть без QR-кода. В первый день нововведения это обернулось задержками движения, очередями, множеством конфликтов, нападениями на кондукторов.