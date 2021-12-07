07 Декабря 2021
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Политика Белгородская область
карандаш, рейтинги, столбики, экономика (2018) | Фото: Накануне.RU

Опубликован рейтинг муниципальных образований Белгородской области по итогам первого полугодия

В Белгородской области подвели итоги опроса населения об эффективности деятельности руководителей территорий и организаций, передает корреспондент Накануне.RU. Опрос населения с применением IT-технологий проводится в регионе с 2014 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации губернатора Белгородской области, работа руководителей признана удовлетворительной. Пороговое значение критериев оценки (75%) достигнуто всеми территориями региона, среднеобластное значение составило 95%. Положительные оценки (от общего уровня проголосовавших) получили 98,5% поставщиков услуг, отрицательные – 1,5%. Отмечена высокая активность граждан – в отчетном периоде по различным показателям работы руководителей было выставлено более 190 тысяч оценок.

Голосование осуществляется на портале ocenka.belregion.ru.

Принять участие в опросе и ознакомиться с его результатами мог каждый житель области старше18-ти лет.

Итоги опроса применяют управленческие команды для системного исследования результативности своей работы, принятия решений и мер по дальнейшему совершенствованию муниципального управления. Результаты рейтингования поставщиков услуг учитывают при назначении или продлении трудовых договоров с руководителями предприятий и учреждений.

Теги: рейтинг муниципалитетов, опрос



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