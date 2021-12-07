Профсоюзы Прикамья предложили властям увеличить выплаты за осложнения в случае вакцинации

Пермский краевой союз организаций профсоюзов "Пермский крайсовпроф" предлагает увеличить сумму выплат гражданам, пострадавшим от осложнений после вакцинации.

Соответствующие письма руководитель краевого профобъединения Михаил Иванов направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину, премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, а также председателю федерации независимых профсоюзов России Михаилу Шмакову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Пермского крайсовпрофа".

В письме говорится, что в обществе нарастает напряжение, связанное с необходимостью ставить обязательные прививки против COVID-19. Оно вызвано опасением получить осложнения для здоровья в результате вакцинации и риском ограничений гражданских прав в случае отказа от нее.

"Система ограничения невакцинированных граждан многими рассматривается, как принуждение к нежелательному медицинскому вмешательству против собственной воли, к нивелированию законодательства, устанавливающего добровольность вакцинации. Рычагами принуждения в случае отказа от прививки являются: потеря зарплаты, дохода или работы для трудоспособных граждан, пропуски занятий и неполучение образования дошкольниками и школьниками, студентами вузов на протяжении длительного времени, ограничение прав в получении любых услуг", - говорится в документе.

Отмечается, что в настоящий момент граждане, которые пострадали от поствакцинальных осложнений сами несут расходы на лечение, в том числе из-за снижения доступности получения медицинской помощи в результате пандемии и оптимизации системы здравоохранения.

Так, согласно ст. 19-21 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", при смертельном случае, сумма компенсации составит 30 тыс. руб. В случае возникновения поствакцинальных осложнений пострадавший имеет право на выплату единовременного пособия для пострадавшего в размере 10 тыс. руб. Если пострадавший становится инвалидом, то он может получать ежемесячную денежную компенсацию в размере тысячи рублей.

Предлагается увеличить размеры единовременной и ежемесячной компенсации при возникновении поствакциональных осложнений до величин соизмеримых нанесенному ущербу, разработать достоверную систему информирования граждан о вакцинопрофилактике, а также всех пострадавших от поствакцинальных осложнений о размере и порядке получения компенсаций, создать публичную национальную систему мониторинга неблагоприятных последствий после иммунизации и упрощенную процедуру компенсации ущерба, причиненного в результате вакцинации.

По мнению Михаила Иванова, такие меры позволят повысить уровень доверия россиян к вакцинированию.