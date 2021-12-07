Профсоюзы Прикамья предложили властям увеличить выплаты за осложнения в случае вакцинации

07 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Приволжский ФО Пермский край
Вакцинация (2021) | Фото: пресс-служба медицинской фракции

Профсоюзы Прикамья предложили властям увеличить выплаты за осложнения в случае вакцинации

Пермский краевой союз организаций профсоюзов "Пермский крайсовпроф" предлагает увеличить сумму выплат гражданам, пострадавшим от осложнений после вакцинации.

Соответствующие письма руководитель краевого профобъединения Михаил Иванов направил спикеру Госдумы Вячеславу Володину, премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, а также председателю федерации независимых профсоюзов России Михаилу Шмакову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Пермского крайсовпрофа".

В письме говорится, что в обществе нарастает напряжение, связанное с необходимостью ставить обязательные прививки против COVID-19. Оно вызвано опасением получить осложнения для здоровья в результате вакцинации и риском ограничений гражданских прав в случае отказа от нее.

"Система ограничения невакцинированных граждан многими рассматривается, как принуждение к нежелательному медицинскому вмешательству против собственной воли, к нивелированию законодательства, устанавливающего добровольность вакцинации. Рычагами принуждения в случае отказа от прививки являются: потеря зарплаты, дохода или работы для трудоспособных граждан, пропуски занятий и неполучение образования дошкольниками и школьниками, студентами вузов на протяжении длительного времени, ограничение прав в получении любых услуг", - говорится в документе.

Отмечается, что в настоящий момент граждане, которые пострадали от поствакцинальных осложнений сами несут расходы на лечение, в том числе из-за снижения доступности получения медицинской помощи в результате пандемии и оптимизации системы здравоохранения.

Так, согласно ст. 19-21 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", при смертельном случае, сумма компенсации составит 30 тыс. руб. В случае возникновения поствакцинальных осложнений пострадавший имеет право на выплату единовременного пособия для пострадавшего в размере 10 тыс. руб. Если пострадавший становится инвалидом, то он может получать ежемесячную денежную компенсацию в размере тысячи рублей.

Предлагается увеличить размеры единовременной и ежемесячной компенсации при возникновении поствакциональных осложнений до величин соизмеримых нанесенному ущербу, разработать достоверную систему информирования граждан о вакцинопрофилактике, а также всех пострадавших от поствакцинальных осложнений о размере и порядке получения компенсаций, создать публичную национальную систему мониторинга неблагоприятных последствий после иммунизации и упрощенную процедуру компенсации ущерба, причиненного в результате вакцинации.

По мнению Михаила Иванова, такие меры позволят повысить уровень доверия россиян к вакцинированию.

Теги: профсоюз, вакцинация, поствакцинальные осложнения, выплаты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7150

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети