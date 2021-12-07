07 Декабря 2021
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волонтеры, парад Победы в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

В регионах УрФО могут появиться губернаторские премии для добровольцев

В регионах УрФО могут появиться губернаторские премии для добровольцев. Информация об этом прозвучала на заседании Совета по патриотическому воспитанию граждан, которое идёт в уральском полпредстве, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Предложение сделал глава комитета Госдумы по молодёжным делам Артём Метелев.

"Думаю, что это не обсуждается, и губернаторы сделают всё, как вы сказали", - сказал уральский полпред Владимир Якушев.

Также Якушев взял в работу решение вопроса о начислении дополнительных баллов волонтёрам при поступлении в ВУЗы и ССУЗы.

Теги: доброволец, премия



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