В регионах УрФО могут появиться губернаторские премии для добровольцев

В регионах УрФО могут появиться губернаторские премии для добровольцев. Информация об этом прозвучала на заседании Совета по патриотическому воспитанию граждан, которое идёт в уральском полпредстве, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Предложение сделал глава комитета Госдумы по молодёжным делам Артём Метелев.

"Думаю, что это не обсуждается, и губернаторы сделают всё, как вы сказали", - сказал уральский полпред Владимир Якушев.

Также Якушев взял в работу решение вопроса о начислении дополнительных баллов волонтёрам при поступлении в ВУЗы и ССУЗы.