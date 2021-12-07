В регионах УрФО могут появиться губернаторские премии для добровольцев
В регионах УрФО могут появиться губернаторские премии для добровольцев. Информация об этом прозвучала на заседании Совета по патриотическому воспитанию граждан, которое идёт в уральском полпредстве, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Предложение сделал глава комитета Госдумы по молодёжным делам Артём Метелев.
"Думаю, что это не обсуждается, и губернаторы сделают всё, как вы сказали", - сказал уральский полпред Владимир Якушев.
Также Якушев взял в работу решение вопроса о начислении дополнительных баллов волонтёрам при поступлении в ВУЗы и ССУЗы.