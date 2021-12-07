07 Декабря 2021
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Экономика В России
Андрей Костин, Герман Греф (2018) | Фото: kremlin.ru

Набиуллина сравнила клиентов экосистем с аборигенами, продающими "за бусы" свои персональные данные

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сравнила нынешних клиентов экосистем с аборигенами, которые готовы "за бусы" продать что-то гораздо более ценное, не осознавая эту ценность. Речь идет о персональных данных.
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"Возможно, мы сейчас находимся в ситуации, когда как аборигены за бусы готовы продать что-то несоизмеримо более ценное: свои данные и с этими данными — право выбора. Не успеем мы чего-то пожелать, как среда вокруг нас предлагает — и точно ли это то, что нам нужно, и сможем ли мы в ситуации такого изобилия предложения сохранить здравые отношения?", - сказала Набиуллина, выступая на форуме "Финополис".

Глава регулятора также описала стратегии некоторых крупных банков в этой сфере. Так, по ее словам, Сбер (один из лидеров) готов сам создавать суперсервисы, ВТБ (занимает догоняющую позицию в плане развития небанковских сервисом) предпочитает сотрудничать с профессионалами, а Альфа-банк и вовсе предпочитает не лезть в сферы, где полно своих профессионалов и предпочитает работать над улучшением профильного бизнеса.

Глава Сбера Герман Греф не отрицает, что его интересуют данные. "Я горячо за то, чтобы сохранять максимальный выбор и конфиденциальность, и у нас в наших сервисах можно просто перемещением одной кнопки закрыть предоставление данных о себе, но нужно понимать, что ты сразу же лишишься определенных привилегий или удобств в связи с этим", - цитирует главу Сбера РБК.

Глава Альфа-банка Петр Авен не верит в лояльность к супербренду и экосистеме, видит необходимость "больших жертв" при реализации мегапроектов, которые, по его мнению, "редко бывают успешными".

"Есть большой советский опыт, когда большое промышленное предприятие владело колхозами и кормило своих работников, и это было стимулом идти на завод, потому что там можно было еще колбасу купить. Тогда это было понятно, но сейчас колбасу купить можно в разных местах, поэтому наличие дополнительных услуг, в том числе по предоставлению разных сервисов — мне не кажется, что это сегодня сильно привлекает клиента в банк. Люди сейчас легко перебегают с места на место и будут перебегать, и вот идея о том, что они идут к вам в банк, потому что у вас есть много всего вокруг, мне кажется, по меньшей мере, очень спорной", - говорит Авен.

Теги: эльвира набиуллина, экосистемы, сбер, герман греф, банки



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