Власти ЮАР запретили людям с омикрон-штаммом покидать страну

Власти ЮАР запретили инфицированным омикрон-штаммом людям покидать страну. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве африканского государства в России.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса призвал не поддаваться панике из-за распространения нового штамма коронавируса.

Напомним, в России у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили "омикрон"-штамм.

РФ со 2 декабря ввела двухнедельный карантин для тех, кто возвращается из ЮАР и граничащих с ней стран.