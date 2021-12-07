07 Декабря 2021
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Общество За рубежом
коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

Власти ЮАР запретили людям с омикрон-штаммом покидать страну

Власти ЮАР запретили инфицированным омикрон-штаммом людям покидать страну. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве африканского государства в России.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса призвал не поддаваться панике из-за распространения нового штамма коронавируса.

Напомним, в России у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР, подтвердили "омикрон"-штамм.

РФ со 2 декабря ввела двухнедельный карантин для тех, кто возвращается из ЮАР и граничащих с ней стран.

Теги: юар, омикрон-штамм



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