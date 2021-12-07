В России 300-400 "запертых" ГРС, к которым невозможно подключить новых потребителей

В России сейчас насчитывается 300-400 "запертых" газораспределительных станций, подключение к которым новых абонентов осложнено, ограничено или просто невозможно. Некоторые из них "расшиваются", поэтому число таких ГРС постоянно изменяется. Наибольшие проблемы с "запертыми" ГРС в Краснодарском крае и Подмосковье, сообщил на совещании по вопросам газификации регионов в СФ замдиректора департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Артем Верхов.

В прошлом году Минэнерго сообщало о наличии 447 "запертых" ГРС – это около 11% от всего количества станций в стране (4045).