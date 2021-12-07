Уральское полпредство станет куратором патриотического воспитания граждан

В уральском полпредстве началось заседание совета по патриотическому воспитанию граждан. Во вступительном слове полпред Владимир Якушев отметил, что совет впервые собрался в новом составе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Главное - выявление проблем и поиск алгоритма их решения. Полпредство станет координатором. Задачи - поддержка патриотических и военно-патриотических организаций, поискового движения, развитие детско-юношеских организаций, например, юнармии. Повышенного внимания требует формирование патриотизма в студенческой среде. Ещё одно направление - поддержка волонтёров", - сказал Якушев.

Он поздравил присутствующих на заседании Героев России с наступающим Днём героев Отечества, поблагодарив их за работу. Среди участников заседания - Герои России Владимир Шарпатов и Дамир Юсупов.