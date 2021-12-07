Уральский ученый помог создать таблетки для улучшения памяти

В Уральском государственном экономическом университете помогли создать таблетки для улучшения памяти.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, уникальность разработки в том, что в ней сохраняется до 100% биологически-активных компонентов. Особенно таблетки будут полезны студентам и преподавателям, которые ежедневно сталкиваются с высокой умственной нагрузкой: благодаря новому препарату, они смогут больше запоминать и станут более продуктивными.

Разработка запатентована как "Специализированный пищевой продукт для улучшения процессов запоминания и воспроизведения и способ его получения". Одним из авторов стал преподаватель кафедры управления качеством и экспертизы товаров и услуг УрГЭУ Боисджони Тохириен. Группа ученых, в которую он вошел, разработала специализированный продукт на основе экстрактов имбиря и женьшеня, витаминов В2, B12, магния и триптофана. Он обладает системным действием и может заменить сразу несколько пищевых добавок.

Как отмечают в вузе, раньше подобных многофункциональных БАД не существовало. Продукт активирует углеводно-жировой обмен организма, снабжает головной мозг кислородом и энергией, улучшает кровоснабжение мозговых клеток, повышает эластичность и прочность капилляров, способствует нормальной проницаемости сосудов. Также он регулирует процессы сна, внутричерепное давление и венозный отток, имеет антидепрессантный и седативный эффекты, отвечает за профилактику кризов, сосудистых спазмов, атеросклероза, сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-мозговых катастроф.

Названия у разработки, на которую ушло пять лет, пока нет. Это таблетки каркасной формы, при создании которых специалисты применили высоко-действенную пеллетную технологию с использованием щадящих технологических режимов. Все это позволило добиться сохранения биологически-активных компонентов на 92-100% - вместо обычных 50-70%.

На сегодняшний день одобрены рецептура и технология создания продукта. Следующим шагом станет запуск массового производства.