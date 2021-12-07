В Москве задержали подростка, планировавшего устроить стрельбу в школе
В Москве рядом с одной из школ задержали вооруженного 18-летнего молодого человека.
По словам источника ТАСС, юноша в соцсетях сообщил, что планирует устроить теракт в учебном заведении.
Baza пишет, что парень перелез через забор и долго кружил вокруг здания своей бывшей школы. Его заметили охранники и нажали тревожную кнопку.
Сейчас юноша находится в ИВС. У него изъяли пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа.
Ранее учащегося, который подозревается в подготовке нападения на школу в Казани, поместили в психиатрический стационар закрытого типа.
Как сообщалось, школьник планировал нападение с винтовкой на образовательное учреждение.