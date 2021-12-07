07 Декабря 2021
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Происшествия В России Москва
подростковая жестокость, наручники, ребенок, убийство (2016) | Фото: news.tut.by

В Москве задержали подростка, планировавшего устроить стрельбу в школе

В Москве рядом с одной из школ задержали вооруженного 18-летнего молодого человека.

По словам источника ТАСС, юноша в соцсетях сообщил, что планирует устроить теракт в учебном заведении.

Baza пишет, что парень перелез через забор и долго кружил вокруг здания своей бывшей школы. Его заметили охранники и нажали тревожную кнопку.

Сейчас юноша находится в ИВС. У него изъяли пневматический пистолет, три газовых баллончика и три ножа.

Ранее учащегося, который подозревается в подготовке нападения на школу в Казани, поместили в психиатрический стационар закрытого типа.

Как сообщалось, школьник планировал нападение с винтовкой на образовательное учреждение.

Теги: москва, школа, подросток



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