На Южном Урале в частном доме обнаружили банку с ртутью

В Челябинской области в гараже одного из частных домов поселка Ольховка обнаружили стеклянную банку с 2 килограммами ртути. О находке сообщили спасателям и в полицию, сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

Инцидент произошел 6 декабря. Хозяин дома не смог вспомнить для чего принесли в дом стеклянную банку. В стеклянной, плотно укупоренной банке, была помещена резиновая груша, содержавшая почти 2 кг ртути.

Находку поместили в герметичный контейнер и вывезли. Они будет передана для утилизации.

В доме были проведены замеры воздуха, превышений допустимых концентраций по парам ртути не обнаружено.