07 Декабря 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
дистанционное обучение, дистанционное образование (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

Школьников Югорска перевели на "дистант"

В Югорске всех школьников перевели на дистанционное обучение с 8 по 15 декабря. Решение было принято в связи с ростом заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной инфекцией.

Об итогах заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при мэрии сообщил общественник Антон Пантин в соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Также закрываются учреждения дополнительного образования, приостанавливается работа всех секций, кружков, учреждений культуры и спорта, в том числе и для тех, кто занимается по абонементам. Кроме того, работу будут вынуждены приостановить иные детские организации всех форм собственности (школы развития, курсы иностранных языков и другие).

"В Югорске заболеваемость ОРВИ имеет стойкую тенденцию к росту и приняла распространенный характер. Эпидемический порог по совокупному населению превышен на 170,5 % (в 2,7 раза). Наибольшее превышение порогов среди школьников 7-14 лет – в 3,8 раза, 15-17 лет – в 3,4 раза и взрослого населения – в 3,9 раза. Рост заболеваемости за неделю отмечается у детей дошкольного возраста 3-6 лет в 1,7 раза, школьников 15-17 лет - в 1,3 раза. Имеет место групповая заболеваемость ОРВИ в организованных коллективах. Учебный процесс приостановлен с переходом на дистанционную форму обучения в 28 классах четырех школ Югорска, из них 24 класса в связи с отсутствием более 20% учащихся по причине ОРВИ, четыре класса – по COVID-19, учебно-воспитательный процесс приостановлен в 16-ти группах семи дошкольных учреждений (ОРВИ – 10, COVID-19 – шесть групп)", - было отмечено на заседании.

Теги: школьники, дистанционный режим, каникулы, коронавирус, ОРВИ



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