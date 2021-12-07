07 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Проект станции водных видов спорта &quot;Мыс Экстрим&quot; на Шарташе (2021) | Фото: пресс-служба администрации города Екатеринбурга

Жители ЖБИ собрали более 5000 подписей против "Баден-Бадена" на Шарташе

Общественная организация "Территориальное общественное самоуправление "Каменные палатки" обратилась к главе Свердловской области Евгению Куйвашеву, выразив несогласие с планами по строительству термального комплекса "Баден-Баден" на южном берегу озера Шарташ. Об этом сообщается в социальных сетях движения "Парки и скверы Екатеринбурга".

Под обращением подписались около 5,5 тыс. жителей домов микрорайона ЖБИ: №16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 40 по улице В. Высоцкого, дома №13 по улице Рассветной и дома №7 по улице Сыромолотова. Активисты назвали сразу пять причин, аргументирующих их позицию.

  • Проект строительства на Южном берегу нарушает единую экосистему и разрушает уникальное сочетание естественной лесной зоны и озера в черте города.
  • Расчетная посещаемость комплекса 2000 человек в день при существующей на настоящий момент около 1000 человек в день, позволяет спрогнозировать значительное увеличение антропогенной нагрузки на лесопарки озера, снижение уровня комфортного проживания жителей района ЖБИ, в том числе в результате увеличения транспортной нагрузки на Малышевский мост.
  • Налоговые и иные поступления в бюджет от деятельности комплекса несоразмерны ущербу, который он может нанести памятнику природы и, в долгосрочной перспективе, привести к его уничтожению.
  • Необходим запрет на любое капитальное строительство на территории ООПТ и гарантированное бюджетное финансирование программы по восстановлению и сохранению леса и очистке древнего озера в 2022-2025 годах.
  • Уникальный природный лесопарк и озеро в черте города не имеют единого хозяина и достаточного финансирования для его оздоровления и поддержания объектов благоустройства.

В связи с этим активисты требуют перенести строительство термального комплекса за пределы особо охраняемой зоны, взять под личный контроль вопросы сохранения уникального памятника природы и остановить процесс "разбазаривания" участков из особо охраняемой зоны. Помимо этого, по мнению горожан, необходимо выделить ГКУ СО "Дирекция лесных парков", ГБУ СО "Шарташский лесной парк" 2022-2025 годах достаточное финансирование для обслуживания и оздоровления территории памятника, а также разработать проект по восстановлению и сохранению памятника природы, выделив деньги на его реализацию.

Напомним, что Уральский союз экскурсоводов и гидов-переводчиков также опубликовал открытое письмо в адрес губернатора, министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Кузнецова и спикера городской думы Екатеринбурга Игоря Володина. По мнению авторов обращения, проект "Баден-Бадена" противоречит принципам "ответственного туризма" и планам развития экологического туризма на территории ООПТ Свердловской области.

Теги: Баден-Баден, комплекс, письмо



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