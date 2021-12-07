07 Декабря 2021
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
(2021) | Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

"Мегионнефтегаз" и правительство Югры определили направления соцпартнерства на следующий год

"Славнефть-Мегионнефтегаз" и правительство Ханты-Мансийского автономного округа определили направления социально-экономического партнерства на 2022 год. Основной объем инвестиций направят на создание условий для развития юных югорчан.

Как сообщили Накануне.RU в "Мегионнефтегазе", при поддержке компании в округе укрепят материально-техническую базу образовательных учреждений, а также создадут новые досуговые и спортивные центры. Так, в Нижневартовском районе начнут строительство лыжной базы и продолжат возведение Дома культуры, а в Сургутском районе откроют игровую площадку с травмобезопасным покрытием.

Особое внимание в программе инвестиций уделили экологическим инициативам и проектам. "Мегионнефтегаз" вновь станет партнером администрации Мегиона в создании подростковых "зеленых" отрядов. Продолжение получат и совместные проекты местных властей и мегионских нефтяников в сфере патриотического воспитания и духовно-нравственного развития детей и молодежи.

(2021)|Фото: Славнефть-Мегионнефтегаз

"При выборе направлений для социальных инвестиций компания придерживается системного подхода, – отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко. – Это позволяет совместно с региональной и муниципальной властью успешно осуществлять важные для округа проекты и помогать югорчанам в реализации общественно значимых инициатив. Критерием эффективности такого сотрудничества является реальное повышение качества жизни как в нашем базовом городе – Мегионе, так и в Югре в целом".

Теги: Славнефть-Мегионнефтегаз, социальное партнерство



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