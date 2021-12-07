"Газпром нефть" создает крупнейший лабораторный комплекс по изучению "трудной" нефти

Компания будет работать над технологиями добычи трудноизвлекаемых запасов вместе со Сколковским институтом науки и технологий и югорским Научно-аналитическим центром рационального недропользования им. В.И Шпильмана. Стороны подписали соглашение о создании совместного предприятия и инжинирингового центра полного цикла, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпром нефти".

По словам генерального директора "Газпромнефть — Технологических партнерств" Кирилла Стрижнева, "Газпром нефть", Югра и Сколтех много лет системно занимаются изучением трудноизвлекаемых запасов. "За это время мы приобрели уникальные компетенции, сформировали профессиональные команды, создали и внедрили новые решения для разработки бажена и других видов "трудных" углеводородов. Синергия экспертизы, опыта и ресурсов партнеров поможет в создании прорывных технологий. Эти решения помогут в преодолении стоящих перед нами вызовов, а также будут коммерциализированы и доступны другим участникам рынка — как в России, так нашим коллегам за рубежом, в том числе на Ближнем Востоке", — отметил Стрижнев.

Инжиниринговый центр с уникальным оборудованием будет работать на базе Нефтегазовой лаборатории Сколтеха и Центра исследования керна в Ханты-Мансийске и станет крупнейшей российской площадкой в области изучения "трудной" нефти. Также специалисты центра будут разрабатывать решения для производства, транспортировки и хранения водорода, развивать технологии улавливания и хранения углекислого газа.