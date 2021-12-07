Российский протест против QR-кодов и обязательной вакцинации возглавил альянс левых и ультра-правых сил

Российская протестная повестка сейчас практически полностью состоит из темы QR-кодов и вакцинации. И ее активно – 247 акций за 2021 год – отрабатывает "потрясающий альянс" левых сил (КПРФ, "левый фронт") и ультра-правые консервативные структуры ("Иммунный ответ" и "Всероссийское родительское сопротивление"), считает социальный антрополог Александра Архипова.

"Они отлично организуют петиции, сбор подписей, набеги на инстаграммы губернаторов и частично - видеообращения к президенту (а вот КПРФ больше любит пикеты). За ВРС стоит Кургинян, за ИО - Машкова-Благих, и по слухам, их всех активно финансирует православный олигарх Малофеев. ИО - новая вещь, а ВРС уже потопило в прошлом году проект закона о дистанте, а до этого активно нападало на закон против домашнего насилия. Когда в 2021 году эта технология соединяется с тревогами родителей и общим страхом перед цифровым контролем, получается гремучая смесь. И это хорошо видно на примере Урала - 11 массовых акций, 4 блокировки общественных мест, не считая всего остального", - пишет Архипова в своем Telegram-канале "(Не)занимательная антропология".