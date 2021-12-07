Свердловчанам разрешили рубить елки к новому году с 16 декабря

Жителям Свердловской области разрешили срубить новогоднюю елку к празднику прямо в лесу.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, начиная с 16 декабря любой желающий может приехать в лесничество, предъявить паспорт и оформить договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Так, за ель (сосну) высотой до одного метра необходимо заплатить 59,3 рубля. Дерево свыше четырех метров обойдется в 296,7 рублей.

После оплаты квитанции надо будет выехать в лес, а участок, где разрешат срубить елку, покажут в лесничестве. По закону, ущерба лесному фонду в данном случае никто не наносит.

Также в предпраздничный период в лесах и на дорогах общего пользования будут работать стационарные посты и мобильные группы. Их задачей будет пресекать незаконную заготовку елок для новогодних праздников. При проверке законности перевозки хвойных деревьев по автодорогам будет достаточно предъявить документы, выданные в лесничестве.