В Ярославской области ФСБ задержала подростка, производившего взрывчатку

ФСБ РФ сообщила о задержании в Ярославской области подростка-анархиста, который планировал резонансные акции и изготавливал взрывчатку.

По данным ведомства, 16-летний подозреваемый - учащийся одного из средних специальных учебных заведений. Он состоял в закрытых чатах в Telegram, где призывал к атакам на органы власти.

При обысках изъяты самодельное бризантное взрывчатое вещество, компоненты для его синтеза. У юноши также обнаружили обрез охотничьего ружья и боеприпасы

Возбуждены уголовные дела по статье о незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

В прошлом году в Волгограде сотрудники ФСБ задержали 14-летнего подростка, который планировал нападение на школу. Школьник у себя дома изготавливал самодельные взрывные устройства и жидкостные зажигательные гранаты, так называемые "Коктейли Молотова".

Ранее в Красноярском крае троих 14-летних подростков задержали за изготовление бомб. Они подозреваются в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности.