ВОЗ отказалась от рекомендации переливать плазму переболевших пациентам с ковидом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отозвала рекомендацию по применению переливания плазмы от переболевших коронавирусом людей пациентам с этой болезнью. ВОЗ ссылается на исследование, которое не показало улучшений у пациентов, получивших такое лечение.

В основе метода переливания плазмы лежит теория, что антитела донора помогут бороться с вирусом организму болеющего. Однако группа разработчиков рекомендаций ВОЗ не обнаружила "явной пользы и изменений таких показателей как смертность, перевод на ИВЛ, тяжелое или очень тяжелое течение болезни". При этом метод требует значительных расходов как средств, так и времени, а также привлечения доноров.

Новая рекомендация основана на 16 исследования с участием более 16 тыс. пациентов. Выводы ВОЗ опубликованы в издании British Medical Journal.