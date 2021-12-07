Путин вряд ли предложит Байдену присоединиться к "нормандской четверке", - Песков

Президент РФ Владимир Путин не планирует предлагать американскому коллеге Джо Байдену присоединиться к "нормандской четверке". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Он вряд ли получит от президента Путина такое предложение, потому что это самодостаточный формат", - сказал представитель Кремля в интервью Первому каналу.

Переговоры Путина и Байдена пройдут 7 декабря, после 18:00 по московскому времени. Видеоконференция состоится в закрытом режиме, трансляции не будет. Заявления Путина по итогам встречи не планируется.

Сообщалось, что лидеры обсудят двусторонние отношения и реализацию женевских договоренностей. Также на встрече президенты затронут ситуацию вокруг Украины и продвижение НАТО к границам России.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден на переговорах с Путиным коснется также такой проблемы как кибербезопасность, передает Regnum.