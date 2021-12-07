Путин вряд ли предложит Байдену присоединиться к "нормандской четверке", - Песков

07 Декабря 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Чубайс оставил "нанодырку от бублика"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. (2021) | Фото: telegram-канал Life Shot

Путин вряд ли предложит Байдену присоединиться к "нормандской четверке", - Песков

Президент РФ Владимир Путин не планирует предлагать американскому коллеге Джо Байдену присоединиться к "нормандской четверке". Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Он вряд ли получит от президента Путина такое предложение, потому что это самодостаточный формат", - сказал представитель Кремля в интервью Первому каналу.

Переговоры Путина и Байдена пройдут 7 декабря, после 18:00 по московскому времени. Видеоконференция состоится в закрытом режиме, трансляции не будет. Заявления Путина по итогам встречи не планируется.

Сообщалось, что лидеры обсудят двусторонние отношения и реализацию женевских договоренностей. Также на встрече президенты затронут ситуацию вокруг Украины и продвижение НАТО к границам России.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден на переговорах с Путиным коснется также такой проблемы как кибербезопасность, передает Regnum.

Теги: дмитрий песков, нормандская четверка, владимир путин, джо байден



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Вы за или против принятия закона о QR-кодах?

Результаты 7140

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети


Стоимость samsung galaxy j5 с гарантией в интерне-магазине www.mvideo.ru