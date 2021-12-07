07 Декабря 2021
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Политика Свердловская область
чиновник, часы, депутат, бюрократия (2018) | Фото: Накануне.RU

Свердловские депутаты назначили 7 из 14 членов избиркома с правом решающего голоса

Сегодня депутаты Законодательного собрания Свердловской области назначили 7 из 14 членов избирательной комиссии региона с правом решающего голоса. Они войдут в новый состав избиркома сроком полномочий на 2021-2026 годы.

Как сообщили Накануне.RU в областной избирательной комиссии, в состав включены: Ирина Бастрикова (по предложению ЦИК России), Антон Безденежных (ЛДПР), Анна Салангина ("Справедливая Россия - За правду"), Игорь Буртов ("Партия Роста"), Ирина Виноградова ("Новые люди"), Сергей Голубев (КПРФ) и Константин Юферев ("Единая Россия").

Напомним, что еще 7 членов облизбиркома с правом решающего голоса назначает губернатор Свердловской области. Новый состав избирательной комиссии самостоятельно изберет своего председателя. Ранее этот пост занимал Владимир Русинов, который в ноябре взял самоотвод.

ЦИК России рекомендовал свои кандидатуры: Ирину Бастрикову, члена ИКСО прошлого состава (предложена Законодательному собранию Свердловской области) и Елену Клименко, заместителя председателя облизбиркома (предложена губернатору).

Теги: избирком, назначение, депутаты



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