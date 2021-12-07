07 Декабря 2021
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Общество Тюменская область Уральский ФО
активисты, заявление, следком (2021) | Фото: vk.com/ Антон Чупрунов

Тюменцы пожаловались в СК на спикера облдумы, сравнившего невакцинированных с шахидами

Активисты Тюмени подали заявление в Следственный комитет на председателя Тюменской областной думы, "единоросса" Сергея Корепанова. Поводом для обращения стало высказывание парламентария во время ноябрьского заседания областной думы о том, что, по его мнению, "невакцинированные люди опаснее шахидов". Об этом сообщил общественник Антон Чупрунов, передает корреспондент Накануне.RU.

Активисты полагают, что таким образом спикер думы оскорбил половину населения Тюменской области и нарушил ряд статей Уголовного кодекса.

"Депутаты от "Единой России" в последнее время не стесняются в выражениях, оскорбляя жителей, которые не хотят участвовать в медицинских экспериментах. Они забыли, что являются народными избранниками, а согласно Конституции РФ: "Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ". Поможем же вспомнить народным слугам, кому они служат", - говорится в обращении активистов.

Тюменцы предлагают присоединиться к заявлению и другим жителям региона.

активисты, заявление, следком(2021)|Фото: vk.com/ Антон Чупрунов

Напомним, 26 ноября депутаты тюменской облдумы большинством голосов поддержали федеральный закон о QR-кодах в общественных местах. "За" выступили 38 депутатов, четверо проголосовали "против", не стали голосовать три человека. Законопроект устанавливает запрет на посещение общественных мест без QR-кодов. Сообщается, что цель этих изменений - снизить нагрузку на систему здравоохранения и создать единый подход для всех регионов РФ в вопросе борьбы с коронавирусом. Регионы должны представить свои отзывы на поправки до их рассмотрения в Госдуме.

Теги: активисты, заявление, следком, QR-коды, шахиды, вакцинация



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