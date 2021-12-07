На вице-мэра Владивостока завели дело из-за нечищеных в снегопад улиц

Прокуратура возбудила административное дело на вице-мэра Владивостока по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Городские власти не справились с уборкой улиц во время снегопада. Глава города и директор МБУ "Содержание городских территорий" отделались представлениями.

"Прокуратура Владивостока в связи с прошедшими 30 ноября осадками провела проверку соблюдения законодательства при организации мероприятий по очистке территории краевого центра от снега и наледи. По результатам проверки выявлено свыше 125 участков автомобильных дорог, тротуаров и виадуков, не соответствующих требованиям к их содержанию, что явилось следствием ненадлежащей подготовки и организации работы специализированного предприятия в зимний период", - сообщили в краевой прокуратуре.

По мнению надзорного ведомства, в городе во время снегопада работало недостаточно спецтехники, также коммунальные предприятия недоукомплектованы персоналом.

Также администрацию Владивостока обвинили в несогласованности действий оперштаба по расчистке города от снега с дорожными службами и ГИБДД.