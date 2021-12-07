В шахте "Листвяжная" нашли тела еще 13 погибших

Спасатели установили местоположение тел 13 погибших в шахте "Листвяжная", включая горноспасателя.

Ведется их подъем на поверхность, передает ТАСС. Также продолжается поиск еще двух погибших.

В телеграм-канале губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева сообщается, что на шахте осталось 890 метров необследованных горных выработок.

Накануне в "Листвяжной" была восстановлена работа системы вентиляции, что позволило продолжить поиски погибших.

Напомним, в результате взрыва на шахте погиб 51 человек. Пострадало более сотни человек, 10 из них до сих пор находятся в больницах, 96 проходят амбулаторное лечение.