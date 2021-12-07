Въезд большегрузов в Челябинск ограничат перед Новым годом

В Челябинске большегрузной технике запретят передвижения по улицам города в дневное время. Ограничение будет действовать с 20 по 31 декабря.

Как рассказали Накануне.RU в ГИБДД города, временные ограничения будут вводиться для обеспечения бесперебойного движения в Челябинске в преддверии подготовки к Новому году. Ограничение будет распространяться на большегрузы и спецтехнику грузоподъемностью свыше 10 тонн. Движение для этих транспортных средств будет ограничено с 8.00 до 19.00.

"В указанное время сотрудники Госавтоинспекции будут ограничивать въезд данных транспортных средств на территорию города, кроме того большегрузный транспорт будет исключаться из транспортного потока на городских магистралях", - сообщили в ГИБДД.

В этот период на дороги будут выведены дополнительные экипажи ДПС.

Владельцам автотранспортных предприятий рекомендовали пересмотреть логистические схемы и маршруты.