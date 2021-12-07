07 Декабря 2021
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Экономика Свердловская область
Законодательное собрание Свердловской области (2019) | Фото: Накануне.RU

Дефицит 11 млрд, госдолг - 113 млрд. ЗакСО приняло "универсиадный" бюджет-2022

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли проект бюджета на 2022 год и плановый на 2023-2024 годы сразу во втором и третьем чтениях, передает корреспондент Накануне.RU. В заседании приняли участие 47 депутатов, из которых только восемь проголосовали против.

Напомним, что ранее комитет по бюджету уже рассмотрел проект закона, предложив региональному парламенту принять главный финансовый документ с учетом поправок и направить его губернатору для подписания и обнародования.

Председатель комитета Петр Соколюк отметил, что ко второму чтению предложения парламентариев были учтены в поправках. В результате доходы областного бюджета увеличиваются на 2022 год на 14 млрд 486,9 млн руб., в том числе по налоговым и неналоговым доходам на 3 млрд 304,2 млн руб., за счет безвозмездных поступлений целевого назначения на 11 млрд 182,7 млн руб., и составят 346 млрд 406 млн руб. Доходы на 2023 год составят 355,9 млрд руб., на 2024 год – 372, 5 млрд руб.

Расходы на 2022 год составят 357,6 млрд руб., на 2023 год – 355,7 млрд руб., на 2024 год – 371,7 млрд руб. Таким образом, дефицит областного бюджета увеличивается почти на 2 млрд рублей и составит 11 млрд 230,1 млн рублей. Размер госдолга составляет порядка 113 млрд, к концу 2022 года его планируется снизить до 90 млрд. Между тем, по ранее опубликованным документам, госдолг региона к середине десятилетия должен превысить 200 млрд.

Финансовая напряженность в предстоящие годы вызвана главным образом необходимостью подготовки к Универсиаде-2023. Ожидается, что стоимость подготовки и проведения соревнований составит 64,72 млрд руб. Такая сумма фигурирует в плане мероприятий свердловских чиновников. Согласно программе, из федерального бюджета выделят 10,95 млрд руб., из областного — 34,05 млрд руб., из муниципальных — 1,65 млрд руб.

Теги: ЗакСО, чтение, бюджет



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