Тимура Бекмансурова отправили в Санкт-Петербург для прохождения психиатрической экспертизы

Студент юридического факультета ПГНИУ Тимур Бекмансуров, которого обвиняют в расстреле нескольких человек в университете, отправлен в Санкт-Петербург для прохождения психиатрической экспертизы. Экспертиза проходит в государственной городской психиатрической больнице №6, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент в Дзержинском районном суде решается вопрос о мере пресечения обвиняемому. Следствие ходатайствует о продлении срока расследования уголовного дела до 20 февраля 2022 года, поскольку необходимо провести еще ряд экспертиз. Защита оставила этот вопрос на усмотрение суда.

Напомним, 20 сентября студент юридического факультета Тимур Бекмансуров, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, 23 получили ранения, 14 - травмы. Кроме того Бекмансурова обвиняют в попытке убить сотрудника полиции Константина Калинина, который обезвредил нападавшего.

Во время задержания стрелок был ранен. Позже ему ампутировали ногу. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Бекмансуров признал вину в предъявленном обвинении.