Москва встала в пробках из-за сильнейшего с 1949 года снегопада

Московский регион продолжает накрывать мощнейшими осадками. Сегодня город буквально встал в пробках, поскольку начался рекордный снегопад: по оценкам синоптиков, такого не было с 1949 года.

Относительно высокая дневная температура воздуха (2-5 градусов) будет дополняться ветром до 15 м/с и гололедом. Ночью же воздух промерзнет до 9-16 градусов.

По данным городских СМИ, некоторые районы города уже испытывают проблемы: снегоуборочная техника не успевает освободить проезжую часть, и люди стоят в огромных очередях на маршрутки.