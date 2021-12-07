07 Декабря 2021
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Общество Москва
сугробы, зима, снег, снегопад, завалы (2014) | Фото: Накануне.RU

Москва встала в пробках из-за сильнейшего с 1949 года снегопада

Московский регион продолжает накрывать мощнейшими осадками. Сегодня город буквально встал в пробках, поскольку начался рекордный снегопад: по оценкам синоптиков, такого не было с 1949 года.

Относительно высокая дневная температура воздуха (2-5 градусов) будет дополняться ветром до 15 м/с и гололедом. Ночью же воздух промерзнет до 9-16 градусов.

По данным городских СМИ, некоторые районы города уже испытывают проблемы: снегоуборочная техника не успевает освободить проезжую часть, и люди стоят в огромных очередях на маршрутки.

Теги: снегопад, москва, осадки, пробки



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