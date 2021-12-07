07 Декабря 2021
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паслер денис владимирович председатель правительства свердловской области (2013) | Фото: Накануне.ru

Один из проходивших "губернаторскую стажировку" свердловчан может покинуть пост

СМИ сообщили, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер вскоре может покинуть свой пост.
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Как рассказали РБК два источника, знакомых с ситуацией в регионе, сейчас идут активные консультации с Администрацией президента на эту тему, и вероятность ухода губернатора очень высока. При этом оба источника подчеркивают, что претензий к работе Паслера на губернаторском посту нет, а инициатива об уходе - его собственная. По их данным, пока неизвестно, когда именно может состояться отставка - до конца этого года или уже в следующем.

Собеседник издания, близкий к АП, сообщил, что плановых губернаторских отставок до конца года не будет. Но возможны отставки "экстренного характера", если какой-то глава региона окажется в резко негативной ситуации, требующей кадровых решений.

43-летний Денис Паслер родом из Североуральска Свердловской области, в этом регионе он занимал различные руководящие посты, в том числе председателя областного правительства. На посту главы Оренбургской области работает меньше трех лет: в марте 2019 года Паслер был назначен на пост врио губернатора и в сентябре того же года избрался в первом туре с результатом 65,9% голосов.

полпредство совещание, Носов, Паслер(2014)|Фото: Накануне.RU

Между тем, эксперты уже давно прочат возвращение на Средний Урал выходцев из региона, проходивших "губернаторскую стажировку": Дениса Паслера, а также Александра Буркова (сейчас - губернатор Омской области) и Сергея Носова (ныне является главой Магаданской области).

Накануне стало известно, что экс-главе министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО) Алексею Пьянкову предъявлено новое обвинение. Пьянков является соратником действующего главы Среднего Урала Евгения Куйвашева: губернатор высказывался в его поддержку, когда бывший министр уже находился под следствием.

Теги: Паслер, губернатор, отставка



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