07 Декабря 2021
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Спорт За рубежом
Медали пекинской Олимпиады-2022. (2021) | Фото: Олимпийский комитет России

Пекин не приглашал на Олимпиаду американских политиков, намеренных бойкотировать Игры

Пекин назвал намерение США устроить "дипломатический бойкот" предстоящих Олимпийских Игр "показным". Кроме того, в посольстве КНР в Вашингтоне и вовсе заявили, что американских чиновников на Олимпиаду в китайской столице вообще не приглашали, поэтому их обещание не приезжать выглядит странным.

Ранее в Министерстве иностранных дел Китая также подтвердили, что чиновников, грозящих бойкотом, никто не приглашал: "Вопреки доброй воле здравомыслящих людей, отдельные западные политики вновь подняли шумиху по поводу бойкота Олимпиады. По иронии судьбы они не приглашены на Игры и не заслуживают приглашения".

"Политики, выступающие за бойкот Олимпийских игр, исходят из узких корыстных интересов и преследуют исключительно собственные цели. Ясно, что спорт стал инструментом их темных устремлений", - говорится в заявлении МИД КНР, которое приводит "Синьхуа".

В Китае вспомнили, что такие призывы уже звучали во время пекинских Игр 2008 года и сочинских Игр 2014 года.

"Мы уверены, что любые политические манипуляции, посягающие на олимпийский дух, окончатся ничем", - заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

Теги: олимпиада, пекин, бойкот, сша



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