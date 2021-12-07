Пекин не приглашал на Олимпиаду американских политиков, намеренных бойкотировать Игры

Пекин назвал намерение США устроить "дипломатический бойкот" предстоящих Олимпийских Игр "показным". Кроме того, в посольстве КНР в Вашингтоне и вовсе заявили, что американских чиновников на Олимпиаду в китайской столице вообще не приглашали, поэтому их обещание не приезжать выглядит странным.

Ранее в Министерстве иностранных дел Китая также подтвердили, что чиновников, грозящих бойкотом, никто не приглашал: "Вопреки доброй воле здравомыслящих людей, отдельные западные политики вновь подняли шумиху по поводу бойкота Олимпиады. По иронии судьбы они не приглашены на Игры и не заслуживают приглашения".

"Политики, выступающие за бойкот Олимпийских игр, исходят из узких корыстных интересов и преследуют исключительно собственные цели. Ясно, что спорт стал инструментом их темных устремлений", - говорится в заявлении МИД КНР, которое приводит "Синьхуа".

В Китае вспомнили, что такие призывы уже звучали во время пекинских Игр 2008 года и сочинских Игр 2014 года.

"Мы уверены, что любые политические манипуляции, посягающие на олимпийский дух, окончатся ничем", - заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.