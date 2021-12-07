07 Декабря 2021
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Общество В России
(2004) | Фото

В Госдуме предложили ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники

В новогодние праздники в России необходимо ввести ограничения на продажу алкоголя, граждане не "спивались", заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

По его словам, некоторые "теряют меру". "Оставлять все на самотек только предпринимателей нельзя, потому что ситуация становится критической", - сказал депутат РИА Новости.

Хамзаев также сообщил, что 15 декабря состоится заседание межфракционной депутатской рабочей группы, на котором обсудят данный вопрос. К дискуссии планируют пригласить представителей МВД, Росалкогольрегулирования, Минздрава и других ведомств.

В прошлом году глава Минздрава России Михаил Мурашко во время выступления в Госдуме заявил, что полезно было бы повысить возраст продажи алкоголя до 21 года. По данным ведомства, смертность в России от алкоголя увеличилась во время эпидемии.

Теги: госдума, алкоголь, новогодние праздники



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