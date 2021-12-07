Жителя Челябинска будут судить за кражу канализационных люков

42-летнего неработающего ранее судимого жителя Челябинска будут судить за кражу канализационных люков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, 7 сентября обвиняемый от дома 86 по улице Коммуны со своим неустановленным знакомым на автомобиле NISSAN X-trail похитил два металлических канализационных люка, принадлежащих МУП "ПОВВ".

Ущерб составил более 12 тыс. рублей. Обвиняемый возместил ущерб.

Напомним, в Челябинске возбуждено уголовное дело по факту кражи люков и ливневых решеток. В период с 22 по 26 октября неизвестный украл на улице Конструктора Духова два канализационных люка и 12 ливневых решеток. Ущерб составил 92,5 тыс. рублей.