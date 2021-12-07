Волонтёры Нижневартовска получат собственную площадку

В Международный день добровольца в Арт-резиденции "Ядро" состоялось награждение благодарственными письмами администрации города 22-х добровольческих организаций и волонтёров, внесших значительный вклад в развитие добровольческого движения в Нижневартовске, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"В этот праздничный день хочу пожелать вам крепкого здоровья, успехов в непростом, но очень важном для нас всех деле, чтобы вы реализовали все свои новые творческие и полезные проекты, – поздравил волонтёров глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. – В нашем городе для волонтёрского сообщества совсем скоро будет открыт дом волонтёров – "Добродом". Он станет ресурсным центром или, образно говоря, сердцем всего волонтёрского движения Нижневартовска".

"Добродом" расположится в одном из подростковых клубов "Молодёжного центра" (Омская, 17). Проект будет реализован благодаря гранту губернатора Югры и средствам городского бюджета. Центр станет многофункциональным коворкингом, где добровольцы смогут общаться, мечтать, творить, создавать новые проекты. Городские волонтёры осуществляют деятельность по различным направлениям: событийное, инклюзивное волонтёрство, волонтёры-медики, "Волонтёры Победы", арт-волонтёры и другие. Ежегодно добровольцы принимают участие более чем в 100 мероприятиях различного уровня. По словам волонтёра организации "Поиск пропавших людей "Азимут"" Татьяны Спириной, общественная организация действует на протяжении пяти лет, за это время проделана колоссальная работа.

"Официально в отряде сегодня числится 35 волонтёров. Только за этот год нашими добровольцами найдено более 150 человек. Также "Азимут" ведёт профилактическую работу в школах и детских садах. Рассказываем детям и подросткам, как предупредить опасные ситуации. Этот проект получил гранты губернатора Югры и главы Нижневартовска, – поделилась Татьяна Спирина. – Хочу отметить, что в нашем городе живут отзывчивые, добрые люди, очень многие откликаются, когда необходима помощь в поиске детей".

Среди награждённых благодарственными письмами администрации города – руководитель региональной общественной организации "Добровольная пожарная охрана Югры" Владимир Джек. Сегодня в организации состоит 380 жителей округа, из них порядка 40 человек – вартовчане.

"В основном, мы занимаемся профилактикой пожаров. Пропаганда противопожарных знаний необходима, особенно при наступлении пожароопасных периодов. Мы входим в состав патрульных, маневренных групп, вместе с сотрудниками управления ГО и ЧС патрулируем городские леса. Считаю, что снижение количества пожаров – также один из результатов нашей работы. Искренне благодарю всех добровольцев-пожарных за их безвозмездный труд", – сказал Владимир Джек.

По словам директора филиала Тюменского индустриального университета Натальи Аксёновой, к волонтёрской деятельности подключились все 120 студентов очной формы обучения. Молодёжь активно принимает участие во всех городских мероприятиях, помогает одиноким пожилым пенсионерам, а также родителям детей с ограниченными возможностями, детям-сиротам. При этом студенты успешно учатся, занимаются наукой, творчеством и спортом.

За вклад в борьбу с пандемией представители добровольческих организаций города награждены памятной медалью "За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "#МЫВМЕСТЕ", а также знаком "Спасение, помощь, отзывчивость" за волонтёрскую поддержку жителей Нижневартовска, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в период борьбы с пандемией.

"В рамках празднования Международного дня добровольца в Арт-резиденции "Ядро" организована культурная программа, чтобы волонтёры могли отдохнуть и пообщаться в неформальной обстановке. Фотозоны, настольные игры, просмотр фильма, кофе-брейк, караоке и другие активности", – рассказала главный специалист управления по молодёжной политике департамента общественных коммуникаций администрации города Рунита Гайсарова.

Основным координатором по развитию добровольческой (волонтёрской) деятельности является департамент общественных коммуникаций администрации города. В "Молодёжном центре" осуществляет свою деятельность Городской добровольческий центр. На регулярной основе проводятся еженедельные открытые встречи добровольцев "Среда добровольцев", осуществляется выдача и учет волонтёрских книжек. В 2022 г. запланировано проведение ряда образовательных, командообразующих мероприятий для добровольческих (волонтёрских) объединений и организаций, активное вовлечение в грантовую деятельность.