07 Декабря 2021
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Экстренная посадка, S7, Большое Савино, Пермь (2020) | Фото: Евгений Кузнецов

В аэропорту Магадана заявили о качественной обработке против льда самолета S7, экстренно севшего в Иркутске

В аэропорту Магадана отрицают, что опасная ситуация с обледенением борта S7 могла случиться из-за некачественной противообледенительной обработки перед вылетом.  

По слова гендиректора аэропорта Дмитрия Сиволобова, в Магадане самолеты обрабатывают качественным составом, и нарушений при обработке самолета, вылетавшего 2 декабря в Новосибирск, не было.

Напомним, накануне СКР возбудил уголовное дело по статье ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "В ходе доследственной проверки было установлено, что в процессе набора высоты, при вылете самолета из аэропорта Магадана, экипажем отмечалось сильное обледенение самолета. В ходе полета произошел отказ приборов указателей скорости и высоты, в результате чего командир воздушного судна принял решение о посадке в аэропорту Иркутска", - сообщили в Следственном комитете.

"Ответственно заявляю, что в аэропорту Магадан применяются только сертифицированные жидкости, материалы, спецтехника, которой управляет квалифицированный персонал. С соблюдением всех необходимых технологий, инструкций, норм, правил и процедур по обеспечению безопасности полетов", - цитирует РИА Новости Сиволобова.

По его словам, противообледенительная жидкость проходит независимую лабораторию.

Также директор аэропорта сообщил, что самолет S7 обрабатывали в аэропорту дважды: сначала очищающей, а затем противообледенительной жидкостью.

Теги: магадан, аэропорт, противообледенительная жидкость, обработка



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