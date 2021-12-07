Пентагон отрицает создание угрозы борту "Аэрофлота" над Черным морем

В Пентагоне не считают рискованными действия американского самолета-разведчика, критически сблизившегося с пассажирским авиалайнером над Черным морем.

Как заявил пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби, "проблема была легко решена при помощи здравого смысла и рутинных контактов с диспетчерскими службами", пишет Regnum.

Напомним, 3 декабря лайнер "Аэрофлота", летевший по маршруту Тель-Авив — Москва, был вынужден за 15 минут снизиться на полкилометра, а затем снова подняться на километр из-за появления на эшелоне самолета, позже установленного как американский самолет-разведчик.

По некоторым данным, между двумя самолетами по высоте было менее 20 метров.

Разведчик не подавал сигналов и не связывался с российскими органами управления воздушным движением.

Органы транспортной безопасности начали проверку по факту происшествия в небе над Черным морем.