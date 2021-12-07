В Екатеринбурге электричка сбила сотрудницу вокзала

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства железнодорожного травмирования работника вокзала.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось сегодня утром на 9 пути станции "Екатеринбург-Пассажирский": машинист электропоезда, следующего по маршруту "Екатеринбург - Дружинино", допустил наезд на сотрудницу вокзала.

Женщина была госпитализирована в больницу. Степень тяжести ее травм не уточняется.

Следственные органы уже начали проверку. В свою очередь, Свердловская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.