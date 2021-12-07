07 Декабря 2021
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Происшествия Свердловская область
электричка, Пермь (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге электричка сбила сотрудницу вокзала

В Екатеринбурге выясняют обстоятельства железнодорожного травмирования работника вокзала.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось сегодня утром на 9 пути станции "Екатеринбург-Пассажирский": машинист электропоезда, следующего по маршруту "Екатеринбург - Дружинино", допустил наезд на сотрудницу вокзала.

Женщина была госпитализирована в больницу. Степень тяжести ее травм не уточняется.

Следственные органы уже начали проверку. В свою очередь, Свердловская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Теги: электричка, сбила, вокзал, Екатеринбург



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