07 Декабря 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

Челябинского бывшего военного следователя будут судить за взятку в 2,3 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя-криминалиста военного следственного отдела Следственного комитета по Челябинскому гарнизону Центрального военного округа Аслана Нашева по обвинению в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Следствие считает, что в 2019 – 2020 гг. обвиняемый, находясь в служебной командировке в городе Иркутске, совместно с оперуполномоченным ОБОП УУР ГУ МВД России по Иркутской области Русланом Банновым получил от обвиняемого по уголовному делу 2,3 млн рублей.

За это фигуранту дела были предоставлены свидания с иными лицами, а также сведения из материалов уголовного дела.

Руслану Баннову также предъявлено обвинение в получении взятки. Он уволен из органов МВД России.

Теги: следователь, криминалист, взятка,



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