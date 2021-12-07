Челябинского бывшего военного следователя будут судить за взятку в 2,3 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя-криминалиста военного следственного отдела Следственного комитета по Челябинскому гарнизону Центрального военного округа Аслана Нашева по обвинению в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Следствие считает, что в 2019 – 2020 гг. обвиняемый, находясь в служебной командировке в городе Иркутске, совместно с оперуполномоченным ОБОП УУР ГУ МВД России по Иркутской области Русланом Банновым получил от обвиняемого по уголовному делу 2,3 млн рублей.

За это фигуранту дела были предоставлены свидания с иными лицами, а также сведения из материалов уголовного дела.

Руслану Баннову также предъявлено обвинение в получении взятки. Он уволен из органов МВД России.