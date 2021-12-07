Bloomberg: Новые санкции США против России могут коснуться обмена рубля

Запад рассматривает возможность введения санкций, направленных на осложнение конвертации рублей в доллары и другие иностранные валюты в отношении российских банков и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), в случае "вторжения" России на Украину, сообщает Bloomberg.

По данным источников агентства, наиболее радикальным решением со стороны Соединенных Штатов и ЕС было бы запретить России доступ к системе финансовых платежей SWIFT, однако это бы нанесло ущерб рядовым гражданам.

Отмечается, что президент США Джо Байден может затронуть вопрос новых санкций в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, пишет Regnum. Напомним, они намечены на 7 декабря.

В Кремле ранее заявляли, что ситуация в мировой политике обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

При этом в МИД РФ и в Центробанке России считают, что в настоящее время нет рисков отключения страны от международной платежной системы SWIFT. Как заявила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, в противном случае страна сможет перейти на аналог — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).