В Нижнем Тагиле осужден мошенник, предлагавший инвестировать в покупку бентонита

В Нижнем Тагиле вынесен приговор мошеннику. Он обманом похитил более 4,6 млн рублей.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с октября 2017 по май 2019 года уралец предлагал своим знакомым инвестировать средства в мнимый бизнес-проект, связанный с закупом и реализацией бентонита (природного глинистого минерала). Также он просил предоставить ему деньги в виде займа на условиях выплаты процентов. Однако фактически злоумышленник не имел возможности и намерения выплачивать дивиденды и возвращать средства.

В результате от действий афериста пострадали восемь человек, общая сумма причиненного им ущерба составила свыше 4,6 млн рублей. Суд назначил мошеннику два года в исправительной колонии общего режима и взыскал с него все похищенные деньги.

Как сообщало Накануне.RU, ранее суд отправил в колонию банду тагильчан, обокравших около 30 пенсионеров.