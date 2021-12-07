07 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
наручники, камера, тюрьма, приговор (2017) | Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

В Нижнем Тагиле осужден мошенник, предлагавший инвестировать в покупку бентонита

В Нижнем Тагиле вынесен приговор мошеннику. Он обманом похитил более 4,6 млн рублей.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с октября 2017 по май 2019 года уралец предлагал своим знакомым инвестировать средства в мнимый бизнес-проект, связанный с закупом и реализацией бентонита (природного глинистого минерала). Также он просил предоставить ему деньги в виде займа на условиях выплаты процентов. Однако фактически злоумышленник не имел возможности и намерения выплачивать дивиденды и возвращать средства.

В результате от действий афериста пострадали восемь человек, общая сумма причиненного им ущерба составила свыше 4,6 млн рублей. Суд назначил мошеннику два года в исправительной колонии общего режима и взыскал с него все похищенные деньги.

Как сообщало Накануне.RU, ранее суд отправил в колонию банду тагильчан, обокравших около 30 пенсионеров.

Теги: бентонит, мошенник, суд



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