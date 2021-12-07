Кинотеатры бойкотируют фильм "Ёлки" из-за ставки на онлайн-показ

Российская кинокартина "Елки-8", снятый Bazelevs Тимура Бекмамбетова при участии онлайн-кинотеатра ivi, может не выйти в кинотеатрах.

Крупные киносети отказываются брать ленту в прокат из-за онлайн-премьеры, запланированной на 30 декабря — через две недели после его старта и до новогодних каникул. Сети считают, что в таком случае окажутся рекламным агентом ivi, причем ставка на онлайн не позволит им собрать потенциальную выручку.

Кинотеатры усомнились в коммерческом потенциале проекта из-за столь короткого промежутка между офлайн- и онлайн-премьерой и готовы показывать картину при условии ее выхода на ivi не ранее чем через шесть недель.

Режиссер и продюсер предыдущих частей Тимур Бекмамбетов после седьмой серии отошел от франшизы и теперь осуществляет "общее художественное руководство". Проект подхватила продюсерская команда ivi, который стал соинвестором восьмой части. Фильм сделан за считанные месяцы. Режиссером стал Антон Богданов, актер предыдущих частей франшизы. "Елки новые" в 2017 году — 864 млн руб., "Елки последние" в 2018 году собрали 702 млн руб.

Как считает глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин, если "окно" меньше восьми недель, то релизы должны вставать в кинотеатры на "нестандартных условиях": то есть доля в сборах, обычно составляющая 50% кассы, должна быть увеличена. В противном случае кинотеатр становится рекламным агентом для платформы, пишет "Коммерсант".