07 Декабря 2021
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Общество В России
Оскар 2011 (2011) | Фото:kak-v-kino.ru

Российский фильм вошел в лонг-лист "Оскара"

Российская драма Киры Коваленко "Разжимая кулаки" Киры Коваленко попала в список претендентов на премию Американской киноакадемии "Оскар".

Картина находится в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Всего в лонг-лист вошли 93 киноленты.

Шорт-лист из 15 фильмов будет объявлен 21 декабря. Номинанты на премию станут известны 8 февраля 2022 года, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что фильм российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" не вошел в список претендентов на премию "Оскар" этого года в номинации "Лучший иностранный фильм". 10 февраля фильм отобрался в шорт-лист из 15 картин, но дальше пройти не смог. 

Теги: Оскар, кино, кинопремия



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