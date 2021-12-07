Российский фильм вошел в лонг-лист "Оскара"

Российская драма Киры Коваленко "Разжимая кулаки" Киры Коваленко попала в список претендентов на премию Американской киноакадемии "Оскар".

Картина находится в номинации "Лучший фильм на иностранном языке". Всего в лонг-лист вошли 93 киноленты.

Шорт-лист из 15 фильмов будет объявлен 21 декабря. Номинанты на премию станут известны 8 февраля 2022 года, сообщает "Интерфакс".

Напомним, что фильм российского режиссера Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" не вошел в список претендентов на премию "Оскар" этого года в номинации "Лучший иностранный фильм". 10 февраля фильм отобрался в шорт-лист из 15 картин, но дальше пройти не смог.