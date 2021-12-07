07 Декабря 2021
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Общество В России
(2006) | Фото: Станислав Рослов www.itogi.ru

Российским банкам захотели передавать данные о семье соискателя займа

Отмена обязательных отметок о браке и детях в паспорте привела к тому, что российские банки столкнулись с проблемами с оценкой платежеспособности потенциальных заемщиков.

Также у кредитных организаций появились проблемы с оспариванием сделок с недвижимостью и установлением наследников. Об этом следует из переписки между Национальный советом финансового рынка (НСФР) и Центробанком РФ.

Регулятор сообщил, что Минцифры и ФНС уже работают над выводом сведений о супругах и детях в так называемый "Цифровой профиль" — проекта получения подтвержденных данных из государственных органов. Перечень сведений, доступных через этот канал, планируется расширять.

Использование "Цифрового профиля" банками разрешается только при явном согласии потенциального заемщика. С помощью него возможно заполнять анкету автоматически и без подтверждения информации справками, сообщают "Известия".

Штампы о регистрации брака, о детях до 14 лет и о загранпаспортах стали необязательными после того, как глава кабмина России Михаил Мишустин внес изменения в положение о паспорте гражданина РФ.

Теги: банки, персональные данные, семьи, займы



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