07 Декабря 2021
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Экономика В России
Аптека (2020) | Фото: Накануне.RU

В России за лето закрылись 2 тысячи аптек

В России с июня по сентябрь 2021 года закрылись около 3% аптек, работавших к началу лета, это примерно 2 тыс. точек по продаже лекарств и медицинских препаратов.

Об этом говорится в исследовании компании DSM Group. С учетом открытия новых аптек в течение минувшего лета количество точек в России уменьшилось на 1,5 тыс. (2,4%). В настоящее время в стране насчитывается 64 тыс. 353 аптеки.

44% закрывшихся аптек — одиночные. 15% закрывшихся аптек относятся к малым локальным сетям, еще 27% — к региональным, 12% — к федеральным.

По словам аналитиков, при закрытии физических аптек в стране за лето выросло количество юридических лиц, получивших разрешение на онлайн-торговлю лекарствами, пишут "Ведомости".

Закрытие аптек эксперты связывают со снижением спроса на лекарства из-за введенных на фоне COVID-19 защитных мер, с выходом на рынок интернет-аптек, а также с отменой единого налога на вмененный доход и маркировкой препаратов.

Из-за использования защитных масок, социального дистанцирования и перехода на удаленную работу россияне почти не болели ОРВИ и не страдали обострениями хронических заболеваний. Всё это сказалось на покупках лекарств не в пользу аптек.

Теги: аптеки, лекарства



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